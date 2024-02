Talente der LG Mittweida überzeugen beim 20. Indoor-Meeting in der Leipziger Arena

Beim großen Indoormeeting in Leipzig haben die Leichtathleten der LG Mittweida 17 Medaillen erkämpft. Auch zwei Wechselburger Sportler mischten in einigen Finals mit.

Die Leichtathleten der LG Mittweida haben beim 20. Indoor-Meeting in der Leipziger Arena einen tollen Abschluss der Hallensaison gefeiert. Die Riege von Trainer Michael Sperling erkämpfte in der Halle, wo am kommenden Wochenende die Deutsche Meisterschaft der Elite stattfindet, 17 Medaillen. Die Veranstaltung gilt als Deutschlands größtes...