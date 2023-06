Mopedfahrer stürzt beim Bremsen

Schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall auf der Alten Dorfstraße in Frankenberg erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war es dazu am Dienstagabend gekommen, als eine 46-jährige Frau gegen 18.45 Uhr mit einem Pkw Jeep auf der Alten Dorfstraße aus Richtung Schönerstadt in Richtung Mühlbach unterwegs war...