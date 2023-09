Neulinge und alte Hasen bei Licht & Wein in Frankenberg

Petrus ist ein Fan von Licht & Wein. Bei schönstem Wetter ging am Freitag die Veranstaltung von Händlern und Kulturgesellschaft erfolgreich über die Bühne. Die Läden waren bis 22 Uhr geöffnet.

Vor zwei Dutzend Geschäften in der Frankenberger Innenstadt standen Bänke und Tische. An vielen Stellen erklang Livemusik. Ein Glücksrad drehte sich. Und auf Grills brutzelten leckere Würstchen und Steaks. Licht & Wein, das Fest von Händlern und Kulturgesellschaft zog am Freitagabend zahlreiche Gäste ins Zentrum. Bei einem Gläschen Wein...