Notstromaggregate, Werkzeuge und Mercedes-Transporter in Frankenberg gestohlen

Die Diebe kamen zwischen dem 30. und 31. Dezember auf ein Firmengelände in der Amalienstraße. Die Polizei ermittelt noch.

Es muss zwischen dem 30. Dezember, 17 Uhr und dem Silvestermorgen, 9 Uhr passiert sein. Unbekannte gelangten auf ein Firmengelände an der Amalienstraße in Frankenberg. Dort brachen die Täter in ein Gebäude ein und durchsuchten es. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizeidirektion Chemnitz entwendeten die Einbrecher Notstromaggregate,...