Ölsperre liegt immer noch in der Talsperre Kriebstein: Was bedeutet das für die Schiffe?

Wer in Falkenhain auf die Talsperre zusteuert, sieht dort in der Bucht hinter der Jugendherberge immer noch eine Ölsperre auf dem Wasser. Am 26. April war im Bereich einer Siedlung in der Nähe einer Laube vermutlich Heizöl ausgetreten. Der Ölfilm hatte sich zeitweise über 60.000 Quadratmeter ausgebreitet, das sind mehr als acht Fußballfelder. Der...