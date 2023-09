Protest der Ärzte und Apotheker: Am Montag bleiben auch viele Praxen geschlossen

Sachsenweit sind am Montag Hausärzte und Apotheker zum Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik aufgerufen. In Mittelsachsen beteiligen sich fast alle Apotheken und viele Mediziner.

Am Brückentag, am Montag, bleiben in Mittelsachsen fast alle Apotheken und viele Hausarztpraxen geschlossen. Wer also noch Medikamente benötigt, sollte möglichst den Samstag zum Einkauf nutzen. Erst am Mittwoch haben Apotheken wieder regulär geöffnet. Der Dienstag ist der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit und damit bundesweiter Feiertag....