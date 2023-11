Raub in Frankenberg: Mann klaut 90-jähriger Frau die Handtasche

Eine Seniorin ist jetzt in Frankenberg Opfer eines Räubers geworden. Die Polizei ermittelt.

Eine 90-jährige Frau ist in Frankenberg Opfer eines Räubers geworden. Die Seniorin war am Montag gegen 18.45 Uhr in der Rathausgasse unterwegs, als ihr laut Polizei ein Mann ins Auge fiel, der auf den Treppenstufen eines Hauses saß. Nur wenige Augenblicke, nachdem die ältere Dame an dem Mann vorbeigegangen war, näherte sich der Kriminelle ihr...