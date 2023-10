Rauch in der alten Kaserne: Feuerwehr Frankenberg setzt Löschschaum ein

In einem leer stehenden Gebäude in der Lerchenstraße hatten am Mittwoch drei Minderjährige offenbar gezündelt. Der Brandherd lag verborgen in einem Schacht.

Rauch aus dem alten Kasernengebäude in der Lerchenstraße hat am Mittwochnachmittag für Aufsehen gesorgt. Die Feuerwehr musste gegen 16.45 ausrücken und war gut zweieinhalb Stunden im Einsatz. „Der erste Trupp begann sofort mit der Lageerkundung und versuchte, die Ausbruchstelle zu finden“, heißt es im Einsatzbericht. Offenbar hatten drei... Rauch aus dem alten Kasernengebäude in der Lerchenstraße hat am Mittwochnachmittag für Aufsehen gesorgt. Die Feuerwehr musste gegen 16.45 ausrücken und war gut zweieinhalb Stunden im Einsatz. „Der erste Trupp begann sofort mit der Lageerkundung und versuchte, die Ausbruchstelle zu finden“, heißt es im Einsatzbericht. Offenbar hatten drei...