Sächsischer Erfindergeist: Wie ein Start-up aus Mittweida die Lasertechnik revolutioniert

Laserprozesse stecken heute in vielen Produkten. Mit einem optischen Trick macht die Firma Moewe die Laserbearbeitung schneller und effizienter.

Mittweida. Maschinen zur Laserbearbeitung arbeiten normalerweise mit Kippspiegeln, um den Laserstrahl auf die zu bearbeitende Stelle des Werkstücks zu richten. Doch je stärker der Laserstrahl ist, desto schwieriger wird das. "Zur Jahrtausendwende haben wir mit einer Laserleistung von zehn Watt gearbeitet, heute gibt es Kilowattsysteme", beschreibt André Streek den regelrechten Boom an Laserleistung. Streek ist einer der Geschäftsführer der Moewe Optical Solutions GmbH und gleichzeitig Professor für additive Fertigung und digitale Lasertechnik an der Hochschule Mittweida.

Um die Lasertechnik schneller und effizienter zu machen, hat Streek mit seinem Team am Laserinstitut in Mittweida (Mittelsachsen) einen mehrfach reflektierenden Polygonspiegel entwickelt. Klassische Polygonspiegel, wie sie beispielsweise im Laserdrucker eingesetzt werden, funktionieren mit geraden Spiegelflächen. Der patentierte Polygonspiegel aus Mittweida arbeitet mit schrägen Spiegelflächen auf zwei Ebenen. "Durch diesen optischen Trick erreichen wir eine extrem schnelle Ablenkung sehr großer Laserstrahlen", erklärt Streek die Funktionsweise. Hinzu komme eine ausgefeilte Hochgeschwindigkeitslogik für das rotierende Polygonrad mit parallel arbeitenden Rechenwerken. "Dadurch können wir mit einer Geschwindigkeit von einem Kilometer pro Sekunde über Oberflächen fahren und dabei einen Laser noch mikrometergenau schalten", sagt der promovierte Ingenieur.

Selbst entwickelter Motor

Um die hohen Rotationsgeschwindigkeiten des ein Kilogramm schweren Spiegels zu erreichen, hat das Unternehmen einen leistungsstarken Motor selbst entwickeln müssen. Er schafft mehr als 10.000 Umdrehungen pro Minute und ist auch in der Lage, bei mehreren parallel geschalteten Polygonscannern die Geschwindigkeit und Position der Spiegel zu synchronisieren. "Die Vorteile unserer polygonbasierten Laserscansysteme entfalten sich besonders in Kombination mit Hochleistungslasern", erläutert Streek.

Investor aus Luxemburg

Weil sich immer mehr Unternehmen für die Lasertechnik interessierten, wagte Streek 2018 ein Start-up als Ausgründung (Spin-off) aus der Hochschule Mittweida. Die weitere enge Zusammenarbeit mit dem Laserinstitut und der Hochschule wurde dabei vertraglich vereinbart. Als strategischer Investor stieg der Risikokapitalfonds Aperam Ventures aus Luxemburg ein. Dahinter steht das Stahlunternehmen Aperam, das vor allem rostfreien Stahl und Elektrobleche herstellt. Das Unternehmen gehört zum Umfeld des Luxemburger Stahlriesen Arcelor-Mittal.

Die Idee hinter dem Investment: Mit dem schnellen Laserstrahlverfahren könnte die Produktion von Edelstahl deutlich umweltfreundlicher werden. Denn beim Walzen des Stahls entsteht eine schwarze Walzhaut, die mit einer umweltschädlichen flüssigen Säure entfernt wird, damit der Edelstahl seinen Glanz erhält. Künftig könnte diese Haut mittels eines Laserprozesses entfernt werden.

Von US-Branchenzeitschrift ausgezeichnet

Doch auch in anderen Branchen wie der Elektronik, der Fotovoltaik oder im Maschinenbau könnte der Polygonscanner von Moewe die Fertigungsprozesse revolutionieren. "Unsere Spezialität sind Highspeed-Laserscanner für die Metallbearbeitung mit Laserleistungsklassen im Kilowattbereich", versichert Geschäftsführer Streek. Noch stellt das Unternehmen mit zwölf Beschäftigten die Scanner im Manufakturbetrieb in kleiner Stückzahl von 10 bis 20 Geräten pro Jahr her. Doch nach Auskunft von Streek laufen derzeit zahlreiche Pilotprojekte mit Unternehmen, die den Einsatz der Polygonscanner für ihre Produktion testen. Zudem gibt es inzwischen Vertriebspartner in China, Japan und Südkorea, um den asiatischen Elektronikmarkt zu erschließen. Auch in den USA ist man auf das junge Unternehmen aus Mittweida aufmerksam geworden. Die US-Branchenzeitschrift "Semiconductor Review" hat Moewe zum "Top Photonics Solutions Provider in Europe 2023" gekürt, also als führenden Lösungsanbieter im Bereich Photonics in Europa ausgezeichnet.

Für die Zukunft optimistisch

Für die Zukunft ist der Moewe-Geschäftsführer deshalb optimistisch, bald eine stärkere Serienproduktion aufbauen zu können. "Der Markt für das Laserverfahren ist riesig", meint Streek. Schon bald könnte das Start-up in den Bereich von mehr als 100 produzierten Scannern im Jahr vorstoßen. "Wir haben bewiesen, dass Hochleistungslaser nicht nur für Schweißarbeiten sondern auch für die Mikrobearbeitung nützlich sind", so der Professor an der Hochschule und dem Laserinstitut Mittweida.