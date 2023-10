„Säuberungsaktionen“ und „Kopfgelder“: Wie AfD und „Freie Sachsen“ in Mittelsachsen sprachlich zündeln

Die AfD und ihre Jugendorganisation provozieren in Mittelsachsen mit einem Aufruf zu einer „Säuberungsaktion“, die „Freien Sachsen“ setzen derweil „Kopfgeld“ aus. Wozu dient die bewusst rohe Sprache?

Es sind markante Worte, mit den die AfD und die „Junge Alternative“ (JA) Mittelsachsen und Meißen derzeit dazu aufrufen, am kommenden Sonnabend im Landkreis Müll zu sammeln. „Unter dem Motto ‚Umweltschutz ist Heimatschutz‘“, so heißt es in der Ankündigung, veranstalten sie „eine Säuberungsaktion in einem Waldstück zwischen...