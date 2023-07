Sonderstadtrat zu Asylwohnungen in Frankenberg

Am 2. August kommen die Frankenberger Stadträte zu einer Sondersitzung zusammen. Es geht um den geplanten Verkauf des Gebäudes Lerchenstraße 39. Die WGF Wohnungsgesellschaft mbH will die Immobilie an die Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft mbH (LMSG), ein Tochterunternehmen des Landkreises Mittelsachsen verkaufen. Die LMSG bringt...