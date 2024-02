Stadtpark Hainichen: Was bis zum Parkfest im Juli alles gebaut wird

Tiergehege, Volieren und ein Brunnen-Kunstwerk vor der Gaststätte: Im Park in Hainichen wurde schon viel neu gemacht. Bis zum Parkfest im Sommer soll ein weiterer Bereich saniert werden.

Der Stadtpark Hainichen soll in diesem Jahr wieder ein Stück attraktiver werden. Bei der Umsetzung der bereits 2016 beschlossenen Parkpflegekonzeption war in den Vorjahren gespart worden, Vorrang hatten an Camera obscura die Spielgeräte im neu gebauten Optik-Parcours. Nun soll der bereits für 2022 vorgesehene sechste Bauabschnitt im Park...