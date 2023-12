Streit um steigende Entgelte für Garagen in Frankenberg entbrannt

Die monatliche Abgabe steigt ab Januar von sechs auf zehn Euro. Beschlossene Sache ist das schon länger. Doch jetzt wird die Erhöhung des Entgelts zum Zankapfel.

Die Stadt Frankenberg passt das Nutzungsentgelt für Garagen auf stadteigenen Grundstücken zum 1. Januar 2024 an. Beschlossen hatte das der Hauptausschusses bereits am 26. September 2022. Jetzt aber kocht die Sache hoch, da die Stadtverwaltung erst in diesem Monat die Papiere an die Nutzer verschickt hat. Etwa 1000 Briefe landeten laut...