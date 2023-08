Unfall mit Moped: 16-Jähriger in Frankenberg verletzt

Der Zusammenstoß passierte auf der Dr.-Bruno-Kochmann-Straße in Frankenberg.

Ein 16-Jähriger war am Mittwoch in Frankenberg mit einem Moped unterwegs und hat bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Der 16-Jährige fuhr gegen 7 Uhr auf der Dr.-Bruno-Kochmann-Straße aus Richtung Sachsenstraße in Richtung der Altenhainer Straße. Ein 66-jähriger Mann war dort ebenfalls...