Unsere Jungs in Wacken: Zwei Sachsen und 700 Tonnen Heavy Metal

Ab Mittwoch gibt es wieder harte Rockmusik in Wacken. Zwei Männer aus Frankenberg haben beim Aufbau des Festivals mitgewirkt. Tommy Krumbiegel ist nun schon seit fast 20 Jahren in der Branche, in der er sogar in der Champions League „spielt“.

Es ist das Mekka für jeden Heavy-Metal-Fan. Wacken ist Kult und eines der größten Festivals überhaupt. Einmal im Jahr wird das Dorf in Schleswig-Holstein zum Wallfahrtsort der Musikfans. Das Festival ist mit 85.000 Leuten restlos ausverkauft, am Montag geht es los. Längst vor Ort sind zwei Männer aus Frankenberg, die dafür sorgen, dass...