Wahlforum in Frankenberg: Vier Bürgermeister-Kandidaten im Gespräch

Wer wird neuer Bürgermeister? Am Dienstagabend stellen sich im Kulturforum „Stadtpark“ in Frankenberg die vier Bewerber im Wahlforum von „Freie Presse“.

Am 3. September wird in Frankenberg ein neuer Bürgermeister gewählt. Am Dienstagabend kommen nun im Kulturforum „Stadtpark“ in Frankenberg die vier Bewerber im Wahlforum von „Freie Presse“ zusammen. Oliver Gerstner (CDU), Frank Urbanek (AfD), sowie die Einzelbewerber Thomas Goebel und Achim Thimann stellen sich den Fragen der Redakteure...