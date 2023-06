Apotheker-Streik am Mittwoch auch in Mittweida: Wohin im Notfall?

Die Apotheker protestieren mit der Aktion gegen Pläne der Bundesregierung zur Reform der Finanzierung der Apotheken. Damit, so haben die Inhaber errechnet, haben sie größere Verluste bei den Honoraren zu erwarten. Allein bis zu 6500 Euro sollen durch die Anhebung des Kassenabschlages für eingereichte Rezepte am Jahresende in der Kasse fehlen. Dazu kommen weitere Abzüge, etwa durch nicht eingehaltene Rabattverträge. Zusammen mit den gestiegenen Energiepreisen sei das für eine Reihe von Betrieben existenzgefährdend. Die Apothekerverbände verlangen eine Anhebung der Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel von 8,35 Euro auf 12 Euro pro Packung. "Es muss wirklich etwas passieren", sagt die Mittweidaerin Uta Siling.

Apotheker aus Mittweida kritisiert auch Bürokratie

Jens Kolander, der in Mittweida die Rosen-Apotheke am Krankenhaus betreibt, nennt noch einen anderen Grund: "Für mich persönlich geht es primär um die Bürokratie. Das zermürbt uns Apotheker. Es fallen unglaublich viele Formalien an, wenn man ein Hilfsmittel ausgeben möchte, beispielsweise eine Kanüle. Das hat in den vergangenen Jahren Ausmaße angenommen, die kaum noch zu bewältigen sind", sagt er.

Welche Apotheke ist am Mittwoch im Notfall geöffnet?

Wie Kathrin Quellmalz, Sprecherin des Sächsischen Apothekerverbandes, informiert, gibt es im Freistaat rund 920 Apotheken. Laut Statistischem Landesamt versorgt eine öffentliche Apotheke in Sachsen im Durchschnitt 4334 Einwohner. Doch wenn am 14. Juni die Apotheken streiken, wie kommen Kunden dann an ein lebensnotwendiges Medikament? Die Akutversorgung der Patienten soll über die Notdienstapotheken abgedeckt werden, ähnlich der Versorgung an Sonn- und Feiertagen, erklärt Kathrin Quellmalz.

Welche Apotheke Notdienst hat, kann über www.aponet.de oder über die kostenlose Telefonnummer 0800-0022833 abgefragt werden. Die Not-Apotheke, die von Mittweida aus am schnellsten zu erreichen ist, ist die Katharinen-Apotheke am Baderberg 2 in Frankenberg (Telefonnummer 037206-3306). Sie hat von 8 Uhr am Mittwoch bis 8 Uhr am Donnerstag Notdienst. (mit effi/dahl)

Notdienste rund um Mittweida