Aus dem original DDR-Eisfreezer: Hier gibt es in Mittweida Kult-Softeis

Wenn man das Eiscafé Leuschner in Mittweida betritt, fühlt man sich in eine andere Zeit zurückversetzt. Seit Generationen sorgt Familie Leuschner in ihrem Café für süße Abkühlungen. Wie es in der nächsten Saison weiter geht, ist ungewiss.

Mittweida. Im Flur hängen schwarz-weiß Fotografien, die das Gebäude vor 42 Jahren zeigen. "Die Bilder sind schon etwas verblasst, aber den damaligen Zustand kann man noch gut erkennen", sagt Evelyn Leuschner, als sie die Fotografien beschreibt. Neben dem großen Wohnhaus sieht man auch mehrere Walnussbäume, die heute dem gläsernen Wintergarten gewichen sind.