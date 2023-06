Bauarbeiten: Burgstädter Straße in Mittweida vier Wochen voll gesperrt

Für Autofahrer gibt es in Mittweida eine neue Umleitung. Auf der Chemnitzer Straße und an den Kreisverkehren wird deshalb mehr los sein als üblich.

Mittweida. Eine der Hauptzufahrtsstraßen nach Mittweida ist seit heute dicht: Die Burgstädter Straße ist voll gesperrt worden, damit Bauarbeiten erledigt werden können. Wer jetzt hofft, dass es sich dabei um erste Maßnahmen zur Sanierung der seit knapp 20 Jahren maroden Straße handelt, der wird enttäuscht: Die Bauarbeiten dienen dem Breitbandausbau, sprich, es werden Kabel verlegt, damit schnelles Internet in dem Bereich verfügbar ist.

Halbseitige Sperrung nicht möglich

Wie Sebastian Killisch, Bauamtschef im Rathaus in Mittweida auf Nachfrage der "Freien Presse" mitteilte, bleibt die Straße bis voraussichtlich 14. Juli voll gesperrt. An anderen Straßen in Mittweida war die Fahrbahn wegen den Bauarbeiten für den Breitbandausbau stets nur halbseitig gesperrt worden. Meist regelte eine Baustellenampel den Verkehr. Doch bei der Burgstädter Straße geht das nicht. Weil der Hang samt Stützmauer zum Bach hin abzurutschen droht, ist die Straße mit Betonbarrieren schmaler gemacht worden. So soll verhindert werden, dass Autos und Lkw zu dicht am Hang fahren. Das soll Druck vom Hang nehmen.

Umleitung über Chemnitzer Straße