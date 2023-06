Baustelle in Mittweida: Auf Rochlitzer Straße stehen drei harte Monate bevor

Ab Montag ist der Abschnitt der Rochlitzer Straße in Mittweida zwischen Poststraße und Technikumplatz voll gesperrt. Warum die ersten drei Monate der Bauzeit die härtesten werden, erklärt Bauamtschef Sebastian Killisch. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Mittweida. Die gute Nachricht zuerst: Ab diesem Freitag haben Autofahrer auf der Rochlitzer Straße in Mittweida wieder freie Fahrt. Der Bau ist im Grunde fertig und auf dem Abschnitt zwischen Theaterstraße und Marktplatz gibt es keine Einschränkungen mehr. Doch es kommt eine neue Vollsperrung auf Autofahrer zu. Und auch die Poststraße bleibt weiter dicht. "Die ersten drei Monate der neuen Bauphase werden die härtesten", sagt Sebastian Killisch, Bauamtschef im Rathaus in Mittweida.

Bauzeit hat es in sich

Lange war es angekündigt worden, nun ist es so weit. Kaum sind die Bauarbeiten im vorderen Bereich der Rochlitzer Straße so gut wie fertig, geht es auf der äußeren Rochlitzer Straße weiter. Ab kommendem Montag wird der Straßenabschnitt zwischen der Poststraße und dem Technikumplatz gebaut. Das kündigte die Stadtverwaltung an. Und die voraussichtliche Bauzeit hat es in sich.

Bis 30. Juni 2024 soll der Umbau des hinteren Abschnitts der Rochlitzer Straße dauern - wenn alles nach Plan geht. Beim Bau des vorderen Stücks dauerte es - auf Grund der Coronapandemie und wegen schwer lieferbarem Baumaterials - einige Monate länger als ursprünglich geplant war.

Poststraße bleibt vorerst gesperrt