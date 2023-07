Bekommt Mittweida ein Repair-Café?

Die Idee existiert schon länger: In Mittweida eine Werkstatt einzurichten, in der jeder, der möchte, werkeln oder Dinge reparieren kann. Nun wurde ein konkretes Event geplant.

Mittweida. Fahrräder reparieren, kaputte Geräte wieder flott machen oder neue Regale bauen: Die Ideen, was man in einer neuen Mitmach-Werkstatt in Mittweida machen könnte, sind vielfältig.

Die Idee für so ein Café gibt es schon länger: Sie wurde bereits im November beim Bürgerforum geäußert. Dort hatte ein sogenannter Mittmach-Rat die Basis geschaffen für die Arbeit der Pioniere, die nun für ein halbes Jahr in Mittweida leben und konkrete Projekte zur Belebung der Innenstadt umsetzen wollen.

Vor wenigen Tagen wurden die Ideen bei einem Workshop-Nachmittag in der Stadtbibliothek etwas konkreter. Moderiert wurde die Veranstaltung von Bettina Bönisch und Lea Baumbach vom Summer of Pioneers.

Was ist passiert?

Aktiv ging es am Freitagnachmittag im Veranstaltungssaal und dem Lesecafé in der Stadtbibliothek in Mittweida zu: Gut 50 Personen haben vier Stunden lang Ideen gesammelt, wie in der Hochschulstadt "Kreative Orte zum gemeinsamen Reparieren, Tüfteln und Entwickeln" entstehen könnten. Der Titel der Veranstaltung ließ offen, welche Art Raum genau entstehen soll. Die Ideen, die zusammengetragen wurden, waren hingegen schon sehr detailliert.

Stichworte: Repair-Café, offene Werkstatt, Maker-Space

Repair-Café Ein Repair-Café existiert in Chemnitz auf dem Sonnenberg. "Interessierte können hier unter Anleitung z.B. ihr Fahrrad, Ihren Toaster oder Computer instandsetzen. Es geht darum, voneinander durch gemeinsame Aufgaben und die bei den Reparaturen auftretenden Problemstellungen zu lernen", erklärt die Initiative Stadthalten auf ihrer Website ihr Grundanliegen. "Erfahrungen und Ressourcen können in der Gruppe weitergegeben werden und tragen zu einer immer größer werdenden Wissensdatenbank bei, auf die jeder Zugriff hat", heißt es weiter. Eine Übersicht über bestehende Repair-Cafés in Deutschland und eine Anleitung zur Gründung gibt es bei repaircafe.org. Offene Werkstatt "Offene Werkstätten sind Orte des Handwerks, der computergesteuerten Fertigungsverfahren und digitalen Technologien", die von Nutzern mitgestaltet und verwendet werden können. So beschreibt der Verbund Offener Werkstätten den Grundgedanken hinter den Werkstätten. "Sie alle eint die Idee, Wissen, Werkzeuge und Maschinen, Technik und Materialien zu teilen." In Chemnitz gibt es die Mitmach-Werkstatt FabLab. Maker-Space Maker Spaces oder Kreativwerkstätten werden für praktische, handwerkliche Tätigkeiten genutzt. "Das sind Räume mit Ausrüstung, Geräten und Werkzeugen zum Selbermachen, zum Ausprobieren und Hand anlegen. Handwerker, Gestalter, kreative Köpfe, Unternehmensgründer und ehrenamtliche 'Macher' können in diesen Orten gemeinsam voneinander lernen, sich verknüpfen, kreativ Neues erschaffen und ihre Fertigkeiten an junge Menschen weitergeben", beschreibt das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung das Konzept. In Sachsen gibt es derzeit 37 Maker Spaces.

Welche Ideen wurden gesammelt?

Die Bandbreite der gesammelten Ideen für Mittweida reichte am Freitag vom Container als Werkstatt über die Nutzung leer stehender Gewerberäumen bis zur Integration in bestehende Einrichtungen.

Einig waren sich die Teilnehmer bei den Anforderungen an den Standort: Er sollte möglichst gut erreichbar sein und barrierefrei, idealerweise mit Bad sowie Raum für Sofa und eine Kaffee-Maschine. Material oder Geräte könnten gespendet oder upgecycelt werden.

Wie geht es weiter?

Wo genau und wie eine Werkstatt entstehen soll, stand am Ende des Abends noch nicht fest.

Aber es wurde ein konkretes nächstes Event geplant: Fahrradleichen, sprich ausrangierte und reparaturbedürftige Fahrräder, wieder flottzumachen. Termin dafür ist Samstag, der 26. August. Ab 15 Uhr treffen sich interessierte Bastler zum Reparieren unter freiem Himmel auf dem freien Grundstück an den Treppenstufen, die an der Rochlitzer Straße gegenüber der Einmündung Theaterstraße entstanden sind. Treffpunkt soll das Projektbüro vom Summer of Pioneers in der Rochlitzer Straße 33 sein.