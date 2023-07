Erfolg bei Ticketjagd für Taylor Swift: Zwei Frauen aus Mittweida ergattern begehrte Konzertkarten

Seit Tagen sind Fans wegen des Vorverkaufs der Tickets für Taylor Swift in heller Aufregung. Denn es ist nicht ganz einfach, die Sängerin auf der Bühne zu erleben. Doch zwei Frauen aus Mittweida haben es geschafft. Der "Freien Presse" haben sie vom nervenaufreibenden Ticketkauf erzählt.

Mittweida. Seit ihrer Jugend, hört sie die Lieder von Taylor Swift. "22" hört sie am liebsten, denn das verbindet sie mit einer schönen Erinnerung an die Pandemiezeit. Vanessa Groß ist 20 Jahre alt und studiert an der Hochschule Mittweida. Vor einigen Wochen hat sie dann die Ankündigung der "Eras"-Tour auf dem Instagram-Account von Taylor Swift gesehen und sich sofort für den Vorverkauf beim Ticketanbieter Eventim angemeldet. Doch damit ist es nicht getan und die Tickets noch lange nicht gekauft. Denn wie das Unternehmen mitteilte, werden von den angemeldeten Fans zufällig Personen ausgewählt, die einen Zugangscode erhalten. Doch auch der Zugangscode ist noch keine Garantie für ein Ticket.

Lange Wartezeiten beim Ticketkauf für Taylor Swift

Vanessa Groß hatte eine Woche nach Anmeldung zum Vorverkauf diesen Zugangscode bekommen. "Zu diesem Zeitpunkt gab es allerdings noch keinerlei Informationen über die Preise der Tickets", sagt sie. Am Tag des Verkaufs habe sie sich 15 Minuten vorher eingeloggt und sei dann in einen Wartebereich bei Eventim gekommen. "Punkt 9 Uhr kam eine Warteschlangen-Anzeige, bei der erstmal eine gefühlte Ewigkeit nichts passiert ist." 15 Minuten habe sie in der Warteschlange verbracht. Wie viele Personen gleichzeitig eingeloggt waren, weiß sie nicht. "Und plötzlich kam ich zur Ticketauswahl. Da ging es dann relativ schnell", erinnert sie sich. Die ersten Kategorien seien bereits ausverkauft gewesen, aber sie konnte sich zwei Tickets für Gelsenkirchen am 17.Juli 2024 ergattern. "Dann kam auch gleich eine Bestätigungsmail und die Freude, dass ich den mühseligen Ticketkrieg überlebt hatte".

Über Umwege zu Taylor Swift nach Wien

Jessy Schröder ist nur über Umwege und etliche Hürden an ein Ticket für Taylor Swift gekommen. "Ich selber bin gar nicht erst zum Vorverkauf zugelassen worden", berichtet sie. Dafür habe es aber eine Freundin geschafft. Sie wurde zugelassen und hat dann auch noch den Zugangscode bekommen. Auch sie hat minutenlang im Warteraum verharrt, bis sie endlich diesen Zugangscode eingeben konnte. "Nach dieser Wartezeit war man im Ticketverkauf drin und musste auswählen, wie viele Tickets man haben möchte."

Bis zu vier Tickets konnte man mit einem Zugangscode kaufen. Als sie die Tickets auswählen und zum Warenkorb gehen wollte, wurde sie jedoch zur Startseite zurückgeleitet. "Die Tickets, die ich ausgewählt hatte, waren offenbar schon alle verkauft. Ich musste wieder komplett von vorne anfangen", erzählt sie. Insgesamt vier Versuche hat sie gebraucht, um vier Tickets zu kaufen. Für das Konzert in Wien ergatterte sie drei Tickets im ersten Versuch - eins für sich selbst, eins für Jessy Schröder und eins für eine weitere Freundin. Für die Deutschland-Tickets benötigte sie drei weitere Versuche in drei verschiedenen Städten. "Letztendlich hat es für das Konzert in München dann geklappt und ich konnte noch ein Ticket sichern."

470 Euro für ein VIP-Ticket

Eine ganz andere Möglichkeit des Konzertbesuchs bot sich am Dienstagvormittag für die Mittweidaer Pfarrerin Nina-Maria Mixtacki. In einer E-Mail vom Veranstalter, die sie erhielt, hieß es, dass sie ausgewählt wurde, um VIP-Tickets für eines der Konzerte zu kaufen. Doch es gibt einen Haken: Das günstigste VIP-Ticket kostet 470 Euro. "Mir war schon klar, dass es teurer werden könnte. Nun sagt mein Bauchgefühl: Ein Ticket für 400-600 Euro ist es nicht wert", sagte sie auf Nachfrage der "Freien Presse". Weil sie dennoch ein großer Fan der amerikanischen Sängerin ist und sich ein Konzert nicht entgehen lassen will, probiert sie es nun über den Fan-Sale.

