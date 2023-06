Freizeit-Franz fährt wieder durch Mittweida und die Dörfer: Das ist das neue Team

Thomas Kluge ist Altmittweidaer und 64 Jahre alt. Er fährt den Freizeit-Franz. "Bin bin Rentner, ich habe Zeit und hatte mich im Freizeitzentrum gemeldet und gesagt, dass ich ehrenamtlich als Busfahrer einspringen würde, damit der Bus weiter unterwegs sein kann", berichtet er. Inzwischen ist er 10 Stunden pro Woche als Minijobber angestellt. Weil er beruflich viele Jahre lang Lkw gefahren ist, kann er auch den Bus sicher steuern. Und in den Stunden, in denen das Spielemobil in den Dörfern ist, kümmert er sich auch mit um die Kinder und Jugendlichen. Am liebsten unterstützt er sie beim Bemalen von vielen verschiedenen Gipsfiguren, die das Team mit an Bord hat.

Einsatz in Dörfern hat Priorität

Sozialarbeiter Klaus Mende erklärt, dass es ihm und seinem Team am wichtigsten ist, dass das Spielemobil regelmäßig die kleinen Dörfer rund um Mittweida besucht. Denn oftmals sei es das einzige Freizeitangebot vor Ort. "Wir haben über den Winter die Gemeinden angeschrieben und gefragt, ob sie noch Bedarf und Interesse an den Einsätzen haben. Außer Altmittweida haben sich alle gewünscht, dass der Freizeit-Franz wiederkommt", sagt er. Aus Altmittweida habe man die Rückmeldung erhalten, dass es momentan keinen Bedarf gebe.

Früher war der Freizeit-Franz auch bei verschiedenen Festen und Aktionstagen im Einsatz. Das wird künftig nicht mehr so sein. "Das ist eine Frage der Finanzierung. Wir stecken das Geld, das uns zur Verfügung steht, lieber in die regelmäßigen Einsätze in den ländlichen Gegenden", so Klaus Mende. Auch das Personal müsste überlegt eingesetzt werden. "Denn derzeit haben wir nur das Zweierteam. Wenn uns jemand ehrenamtlich unterstützen möchte, würden wir uns sehr freuen", sagt er.

Tourenplan: Wann kommt der Freizeit-Franz?

Der Freizeit-Franz macht in diesen Orten Halt: Frankenau, Ringethal, Tanneberg, Zschöppichen, Seifersbach, Dreiwerden, Rossau, Hermsdorf, Naundorf, Marbach, Pappendorf, Böhrigen, Arnsdorf, Berbersdorf, Mobendorf, Etzdorf.

Termine und Zeiten finden Sie in unserer Karte.