Geburt von Frühchen: Wie das Krankenhaus Mittweida den vorzeitigen Start ins Leben begleiten will

Frauen konnten bislang nur in Mittweida entbinden, wenn die 35. Schwangerschaftswoche vollendet war. Bald können in der Geburtsklinik aber auch Babys zur Welt kommen, die schon eher aus dem Bauch raus wollen.

Mittweida. Eine Schwangerschaft dauert 40 Wochen - zumindest in der Theorie. Die meisten Babys kommen kurz vor oder nach dem errechneten Termin auf die Welt. Aber manchmal haben sie es besonders eilig und bei der Schwangeren setzen die Wehen ein, obwohl das Kind noch einige Wochen im Bauch bleiben müsste. Im Krankenhaus in Mittweida können Frauen, deren Kinder viel zu zeitig zur Welt kommen, bislang nicht entbinden. Das soll sich ändern. Das Krankenhaus will künftig auch Frühchen versorgen.

Ab welcher Schwangerschaftswoche können Frauen im Krankenhaus Mittweida derzeit entbinden?

Momentan können Frauen in Mittweida entbinden, die länger als 35 Wochen schwanger sind. "Alle Frauen, bei denen vor der dem Ende der 35. Schwangerschaftswoche die Wehen einsetzen, verlegen wir noch nach Chemnitz", erklärt der Chefarzt der Kinderklinik in Mittweida, Norman Händel. Das sei im Moment ein bis zwei Mal im Monat der Fall.

Ab welcher Schwangerschaftswoche sollen Frühgeburten in Mittweida möglich sein?

In Mittweida sollen perspektivisch auch Frauen entbinden können, deren Babys zwei Monate zu früh kommen. "Wir sind dann in der Lage, Frühgeburten ab der vollendeten 32. Schwangerschaftswoche zu versorgen", sagt der Chefarzt. Das Mittweidaer Krankenhaus sei schon ein sogenanntes Level 3-Perinatalzentrum. Das heißt, dass Frühchen ab der 32. Woche behandelt werden können. "Aber wir hatten uns da in den vergangenen Jahren selbst Grenzen gesetzt, die wir nun einreißen wollen, um mehr Schwangere bei uns in Mittweida aufnehmen zu können", sagt Norman Händel.

Versorgungsstufen in einem Perinatalzentrum: Level 1, Level 2 und Level 3 Level 1: Schwangere müssen in einem Perinatalzentrum Level 1 entbinden, wenn das Frühgeborene ein geschätztes Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm hat oder die Schwangerschaft erst weniger als 29 Wochen (knapp 7 Monate) dauert. Auch Drillingsgeburten wird die Entbindung in einem Level 1-Perinatalzentrum oft empfohlen sowie wenn festgestellt wurde, dass das Baby bestimmte Erkrankungen hat, die eine unmittelbare spezialisierte intensivmedizinische Behandlung nach der Entbindung notwendig machen. Das Klinikum in Chemnitz ist ein Level 1-Perinatalzentrum. Level 2: Level-2-Zentren betreuen Schwangere mit einer erwarteten Frühgeburt ab der 29. Schwangerschaftswoche oder einem geschätzten Geburtsgewicht des Kindes ab 1250 Gramm. Das DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein ist ein Level 1-Perinatalzentrum. Level 3: Geburtskliniken mit einem Level 3-perinatalen Schwerpunkt sind Häuser, die im Notfall auf eine Kinderstation zurückgreifen können. Es gibt Beatmungsplätze, aber keine spezielle Intensivstation. In diesen Krankenhäusern können Frühgeborene ab der 32.Schwangerschaftswoche und mit einem Gewicht ab 1500 Gramm versorgt werden.

Ab wann sind Frühgeburten in Mittweida möglich?

Ab Ende dieses Jahres ist die Kinderklinik in Mittweida bereit dafür, Frühgeborene zu versorgen.

Welche Startschwierigkeiten haben Babys, die zu früh auf die Welt kommen?

"Je jünger das Kind, desto unreifer sind wichtige Prozesse", sagt Kinderarzt Norman Händel. Häufig schaffe es das Baby noch nicht, komplett selbstständig zu atmen, weil die Lunge sich noch nicht richtig ausdehnen kann. Oft hätten Frühchen auch Probleme, ihre Körpertemperatur konstant zu halten und benötigten deshalb ein Wärmebettchen. "Mitunter ist es auch notwendig, sie einige Zeit in einen Inkubator zu legen, weil sie sonst auskühlen würden", sagt der Mediziner. Sehr holprig sei meistens auch die Nahrungsaufnahme. Dann müssten Frühchen eine Infusion bekommen oder, wenn es gar nicht anders geht, über eine Ernährungssonde gefüttert werden.

Frühchen: Wenn die Zeit im Bauch der Mutter fehlt Der Bundesverband "Das frühgeborene Kind" teilt Frühchen in verschiedene Kategorien ein. Späte Frühchen: "Kinder, die zwischen der 34. und der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen, werden als sogenannte späte Frühgeborene bezeichnet. Bezüglich Gewicht und Körpergröße unterscheiden sie sich von reif geborenen Kindern nur unwesentlich. Dennoch fehlt auch ihnen wertvolle Entwicklungszeit", heißt es. Frühchen mit sehr niedrigem Geburtsgewicht: Babys, die bei der Geburt weniger als 1500 Gramm wiegen, werden in diese Kategorie einsortiert. Sie kommen meist vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt. "2020 waren das 9219 Kinder in Deutschland", heißt es vom Bundesverband. Frühgeborene mit extrem niedrigem Geburtsgewicht: Frühgeborene mit extrem niedrigem Geburtsgewicht wiegen laut dem Bundesverband anfangs weniger als 1000 Gramm und werden in der Regel vor der 29. Schwangerschaftswoche geboren. Überlebenschancen: "Die Überlebenschancen von Frühgeborenen haben sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich verbessert. Heute können selbst Frühgeborene überleben, die vor der vollendeten 24. Schwangerschaftswoche geboren wurden und weniger als 500 Gramm wiegen", heißt es beim Verband. Allerdings sei dann das Risiko für dauerhafte körperliche und geistige Beeinträchtigungen relativ hoch. In Deutschland gelte das Erreichen der 24. Schwangerschaftswoche als Voraussetzung für den Beginn einer intensivmedizinischen Behandlung.

Wie intensiv muss ein Frühchen betreut werden?

Laut Chefarzt Norman Händel sind vor allem die ersten fünf Lebensstunden eines Frühchens sehr aufwendig. Für eine optimale Versorgung brauche es zwei Kinderärzte. In den ersten Lebenstagen gebe es dann eine 1:1 Betreuung durch Ärzte und Pflegekräfte.

Wie viele Ärzte und Schwestern werden sich in Mittweida um Frühchen kümmern?

Die Kinderklinik ist personell aufgestockt worden. Ab Juli arbeiten in dem Bereich elf Ärztinnen und Ärzte, die sich mit der Versorgung von Frühgeborenen gut auskennen. Zum Team gehört laut Norman Händel dann auch eine Spezialistin für Neonatologie. Außerdem hat das Mittweidaer Krankenhaus sechs Pflegekräfte eingestellt, die bislang in der Level 1 und Level 2-Neonatologie gearbeitet haben.

Braucht die Kinderstation in Mittweida mehr Platz, wenn Frühchen versorgt werden?

Räume für kranke Neugeborene gibt es im Krankenhaus in Mittweida schon. Derzeit wird auf dem Gelände der Klinik ein neues Gebäude gebaut. Dort zieht unter anderem die Geburtshilfe ein. Außerdem wird es im Neubau dann eine eigene neonatologische Einheit geben, die direkt an die Geburtsklinik angeschlossen ist. "Denn bei Frühgeburten arbeiten die Kinderärzte eng mit der Geburtshilfe und den Hebammen zusammen", sagt Norman Händel.