Wenn Kälte das Leben von Babys rettet: Firma aus Mittweida liefert Technik für neuartigen Babykühler

Was hat der Elektronikdienstleister IMM aus Mittweida an dem Gerät entwickelt?

"Wir haben sieben Modulbaugruppen entwickelt", erklärt Matthias Banowski, Geschäftsführer von IMM. Auch die Software für diese Bauteile kommt von IMM. Die Entwicklung habe mehrere Jahre in Anspruch genommen. Diese elektronischen Bauteile werden auch am Firmenstandort in Mittweida gefertigt.

Das Gerät selbst wird von der Firma Tec Com Medizintechnik im in Kabelsketal in Sachsen-Anhalt hergestellt. "Unsere Philosophie ist, alles möglichst regional zu halten", erklärt Sebastian Ebert, Geschäftsführer bei Tec Com. Das Mittweidaer Unternehmen IMM sei der nächstgelegene Elektronikdienstleister gewesen, der infrage kam.

Wann kommt das Gerät auf den Markt?

Zunächst sollen 100 Stück produziert werden. Noch ist das Gerät nicht auf dem Markt. Das soll Ende 2023 oder Anfang nächsten Jahres der Fall sein, so Sebastian Ebert. Die Zertifizierung von Medizingeräten sei in Deutschland ein langwieriger Prozess.

Wird ein Babykühler auch in Mittweida eingesetzt werden?

Vielleicht. Doktor Norman Händel vom Krankenhaus Mittweida hat bereits Interesse für eines der Geräte bekundet. Das wurde bei der letzten Stadtratssitzung vor den Sommerferien deutlich. Dort hatte Professor Detlev Müller, Stadtrat und Inhaber von IMM, von dem neu entwickelten Apparat berichtet.

Eingesetzt werden die "Babykühler" auf neonatalen Intensivstationen, also auf den Stationen zur Intensivpflege von Neugeborenen. Zur Bedienung des Gerätes muss das Krankenhauspersonal geschult werden. Ein spezieller Raum ist nicht dafür nötig, sagt Sebastian Ebert. "Die Geräte sind relativ klein und leicht und können einfach transportiert werden." Für die Therapie wird eine spezielle, mit Wasser gefüllte Matte angeschlossen, in die das Neugeborene eingeschlagen wird.

Generell "ist Deutschland einer der kleinsten Märkte" für das Gerät, so Sebastian Ebert vom Hersteller. Hier seien Geburten, bei denen es zu Sauerstoffmangel kommt, nicht so häufig. Die Apparate werden eher ins Ausland verkauft, unter anderem in die USA oder Saudi-Arabien.

Ist die Therapieform neu?

Für Sportler gibt es schon länger Therapien mit Kälte. Ein Gerät zur Behandlung von Neugeborenen wurde bei Tec Com Anfang der 2000er Jahre entwickelt, erklärt Sebastian Ebert. Das neue Gerät gehört zur dritten Generation. IMM ist erstmals daran beteiligt.