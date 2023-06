Beckenendlage kurz vor der Geburt: Ärztin im Krankenhaus Mittweida will Frauen helfen

Wenn das Baby am Ende der Schwangerschaft falsch herum im Bauch liegt, sind Sorgen und Angst oft groß. Oberärztin Àgnes Zirkel erklärt, wie Frauen im Krankenhaus Mittweida dann Unterstützung bekommen.

Mittweida. Nur noch wenige Tage bis zum errechneten Entbindungstermin - doch das Baby liegt nicht so im Bauch, wie es liegen sollte. Statt des Kopfes liegen die Füße und der Po unten. Diagnose beim Ultraschall: Beckenendlage, auch manchmal Steißlage genannt. Die meisten Frauen sind dann ziemlich verzweifelt. Ist eine normale Geburt überhaupt noch möglich? Und vor allem: Wie schmerzhaft wird diese sein? Àgnes Zirkel, leitende Oberärztin in der Geburtsklinik im Krankenhaus in Mittweida, will Frauen in so einer Situation helfen. Denn die Medizinerin, die seit einem Jahr im Krankenhaus in Mittweida arbeitet, hat sich auf die sogenannte äußere Wendung spezialisiert.

Beckenendlage ist nicht häufig

"Es kommt bei etwa 5 Prozent aller Schwangerschaften vor, dass das Baby zur Entbindung in der Beckenendlage liegt", erklärt Àgnes Zirkel. Häufig wird von Gynäkologen dann ein Kaiserschnitt empfohlen. Laut der Oberärztin ist das aber nicht immer notwendig. "Es gibt Handgriffe, mit denen man das Baby animieren kann, sich doch noch im Bauch zu drehen", sagt sie. Dann spricht man von der sogenannten äußeren Wendung. "Daran, den betroffenen Frauen zu helfen, hängt mein Herzblut", sagt Àgnes Zirkel.

Etwa jeder zweite Drehversuch klappt

Der Arzt, der diese Handgriffe durchführt, muss erfahren sein und über hohes Fachwissen verfügen. Die Wendung wird im Krankenhaus unter medizinischer Überwachung durchgeführt. Die Handgriffe am Bauch der Schwangeren sind sanft und vorsichtig. Eine Narkose oder ein Schmerzmittel ist nicht notwendig.

Dass es klappt und sich das Baby in die Schädellage dreht, also den Kopf dann im Becken der Frau hat, ist aber nicht garantiert. "Im Schnitt werden 60 Prozent der Kinder im Mutterleib erfolgreich in Schädellage gewendet", schreibt das Universitätsklinikum Dresden dazu. "Die Rate an Kaiserschnitten bei Beckenendlage ist hoch, sie liegt in Deutschland bei knapp 90 Prozent", heißt es in der Deutschen Hebammen Zeitschrift. Die äußere Wendung sei in geübten Händen aber "ein sicheres Verfahren mit niedriger Komplikationsrate", heißt es weiter.

Das Verfahren dürfe allerdings in einigen Fällen nicht eingesetzt werden. Dazu zähle unter anderem, wenn die Plazenta in der Gebärmutter an der falschen Stelle liegt, beispielsweise direkt vor der Öffnung zum Gebärmutterhals, bei einer vorzeitigen Plazentaablösung oder bei Schwangerschaftserkrankungen wie beispielsweise Präeklampsie. Das ist Bluthochdruck in Verbindung mit vermehrter Eiweißausscheidung.

Natürliche Geburt in Mittweida möglich

Und wenn es nicht klappt und das Baby in der Steißlage verharrt? "Auch dann ist eine spontane Geburt möglich und wir helfen den Frauen", sagt die Mittweidaer Oberärztin Àgnes Zirkel. Es gebe allerdings nur wenige Frauen, die sich so eine Entbindung zutrauen würden. "Generell kann man sagen, dass die Wehen die gleichen sind, wie bei einer Schädellage. Das ist nicht schmerzhafter", sagt sie. Allerdings würde die Geburt meist länger dauern, da Po und Füße des Babys nicht so viel Druck auf den Muttermund ausüben würden, wie der Kopf. Und es gebe auch Risikofaktoren bei einer Spontangeburt aus Beckenendlage: "Der Körper ist bereits geboren und der Kopf und die Nabelschnur sind noch oben. Dann muss man aufpassen, dass sich die Nabelschnur nicht um den Hals des Kindes wickelt. Aber auch da gibt es Handgriffe, mit denen man das verhindern kann", sagt die Medizinerin.

Frauen werden in Mittweida beraten

Generell sollten Frauen, die die Diagnose Beckenendlage bekommen haben, sich in dem Krankenhaus, in dem sie entbinden möchten, vorstellen, damit die Geburt geplant werden kann. "Wir haben in den vergangenen Monaten Kontakt zu niedergelassenen Gynäkologen und Hebammen gesucht, damit sie diese Frauen darauf hinweisen, dass es bei uns die Möglichkeit gibt, einen Kaiserschnitt zu vermeiden", sagt Àgnes Zirkel.

