Helene-Fischer-Double in Ringethal: Wenn ich sie mal in echt treffe, was sage ich ihr denn dann?

Freie Presse: Warum bist du Helene-Fischer-Double geworden?

Josie: Ich war mit meiner Oma vor wirklich vielen Jahren auf einem Helene-Fischer-Konzert. Da habe ich meine Oma nur begleitet, aber ich fand das dann so toll, dass ich mich danach weiter mit Helene Fischer beschäftigt habe. Das war, glaube ich, 2013. Schlager fand ich sowieso schon immer gut. Ich war in einer Coverband und hab dann da auch Songs von Helene Fischer gesungen. Und dann hat jemand gesagt: Du siehst doch auch noch so aus wie Helene Fischer. Kurz vor der Coronazeit habe ich dann beschlossen, Helene-Fischer-Double zu werden. Dann habe ich mir alle ihre Songs rausgeholt, alles geübt bei mir hier zu Hause in meinem Homestudio. Seitdem mache ich das.

Freie Presse: Hast du Helene Fischer schon mal getroffen?

Josie: Leider nicht. Aber ich folge ihr rege und weiß immer so ein bisschen, was sie macht, wo sie spielt. Aber es wäre total ein Traum, sie mal direkt zu treffen. Die Frage ist nur: Was sage ich ihr denn dann? 'Hi. Ich bin totales Fangirl. Und ich double dich'? Ich habe keine Ahnung, wie sie das so findet.

Freie Presse: In diesem Jahr war Helene Fischer ja mit ihrer Tour "Rausch live" unterwegs. Zu ihren Konzerten gehört immer eine artistische Bühnenshow. Diesmal mussten Konzerte verletzungsbedingt verschoben oder abgebrochen werden. Fans stellen infrage, ob es so eine große und vielleicht gefährliche Show braucht. Was meinst du dazu?

Josie: Ich muss sagen, ich finde das Programm schon wirklich toll. Es gibt ja immer Leute, die sagen, die Akrobatik ist zu viel. Wenn sie damit aber ihren Traum, die Artistik, lebt, dann ist das doch super. Ich höre auch manchmal Kritik, dass sie nicht live singen würde. Aber mit meinem geschulten Auge kann ich sagen, dass Helene Fischer die Shows live singt. Und sie hat dasselbe Mikrofon wie ich. Ich höre das. Sie ist ja Musical-Darstellerin, klar sie kann das!

Freie Presse: Warum der Künstlername "die kleene Helene"?

Josie: Die kleene Helene hat mir tatsächlich ein kanadischer Musiker bei uns zu Hause vorgeschlagen. Er hat gesagt: Du bist doch 'ne Berlinerin, mach doch die kleene Helene, aber mit zwei "e".

Freie Presse: Was hörst du privat?

Josie: Also ich höre privat wirklich keinen Schlager. Da höre ich Queen zum Beispiel oder Don Henley, 80er, 70er. Trotzdem bin ich auch Schlagerfan. Aber Schlager höre ich eben nicht zu Hause, weil ich die ja spiele.

Freie Presse: Mit wem würdest du gerne mal auf der Bühne stehen?

Josie: Mit Helene Fischer, auf jeden Fall. Und mit Chris Martin von Coldplay. Weil er in seinen Solos mit dem Keyboard alles rausholt.

Freie Presse: Magst du Florian Silbereisen?

Josie: Den mag ich total, na klar. Er ist doch eine Eminenz im Schlagerbereich. Helene Fischers Privatleben interessiert mich aber tatsächlich weniger, sondern viel mehr ihre Musik.

Freie Presse: Stichwort "Atemlos", der wohl bekannteste Song von Helene Fischer. Musst du den auch jedes Mal singen? Kann man das irgendwann nicht mehr hören?

Josie: "Atemlos" muss jedes Mal mit dabei sein. Ob man das irgendwann nicht mehr hören kann, das könntest du mal Helene Fischer fragen. Sie hat das definitiv schon öfter gesungen als ich. Ich finde den Song super, ich liebe dieses Lied. Ich werde niemals einen Groll gegen "Atemlos" hegen. Niemals. Weil ich weiß, dass die Leute den einfach lieben. Ich konzeptioniere den so, dass die Leute mitsingen können. Ach da freue mich jetzt schon drauf in Ringethal!