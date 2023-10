Irrsinn auf der Rochlitzer Straße in Mittweida? Warum die fertige Straße wieder aufgerissen wird

Nächster Rückschlag bei den Bauarbeiten auf der Rochlitzer Straße in Mittweida: Nun wurde einem Subunternehmer gekündigt.

Mittweida.

Auf einem fast fertigen Teil der Rochlitzer Straße in Mittweida ist das Pflaster jetzt plötzlich wieder entfernt worden. Konkret betroffen ist der Abschnitt zwischen Theaterstraße und Poststraße, der eigentlich schon Ende August fertig gepflastert sein sollte. Vergangene Woche waren die Bauarbeiten auf dem Abschnitt fast abgeschlossen. Doch nun wurden die Steine wieder herausgenommen. Am Dienstagvormittag lagen sie gestapelt neben der Baustelle. Was ist passiert?