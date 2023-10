Medikamentenmangel: Lieferengpässe auch in Mittweida

Lange Bestelllisten, leere Schubkästen, wartende Patienten - auch in Mittweida kommt es in der Erkältungszeit wahrscheinlich wieder zu einem Medikamentenmangel.

Mittweida.

Als Christine Hellbach, Apothekerin in Mittweida, die lange Liste an offenen Lieferungen am Bildschirm ihres Computers zeigt, wird klar, dass es höchstwahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder Lieferengpässe bei Medikamenten gibt. Der Arbeitsalltag, erzählt Christine Hellbach, hat sich seit der Pandemie verändert. "Durch die derzeitigen Lieferengpässe muss die Liste mehrmals täglich aktualisiert werden", sagt die Apothekerin. Das sei mit einem großen Zeitaufwand verbunden, denn es müssten nicht nur Alternativen gefunden und bestellt werden, sondern diese auch mit den behandelnden Ärzten abgesprochen werden.