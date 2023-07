Mittweida: Jetzt sind auch die letzten Bewohner in die Voliere eingezogen

Die beiden Pfauen, die in der alten Voliere gelebt hatten, waren an Altersschwäche gestorben. Also hatten sich die Verantwortlichen im Rathaus auf die Suche nach einem neuen Paar gemacht. Die beiden neuen Pfauen waren dann lange beim Züchter reserviert und mussten dort auf ihren Umzug nach Mittweida warten. Denn die Fertigstellung der Voliere hatte sich immer wieder verzögert. So hatte es zum Beispiel länger gedauert, bis die beauftragte Firma das Dach des Pfauengeheges schließen konnte, erklärte Rico Ulbricht, im Rathaus Mittweida für die Stadtplanung zuständig. Das Gitter im Dach ziert nun ein Kreis aus Pfauenaugen - die bei Sonnenschein ein Muster auf dem Sandboden in der Voliere werfen. Das Rondell ist fast 60 Quadratmeter groß. Artgerecht sind für ein Pfauenpaar zwischen 55 und 60 Quadratmeter, hatte Rico Ulbricht gegenüber der "Freien Presse" erklärt, als der Umbau noch lief.