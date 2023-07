Mittweida: Lehrer klagt gegen seine Kündigung

Der Schulleiter selbst war mit dem Hausmeister als Zeugen ins Auto gestiegen, um den Brief mit der Kündigung eines Lehrers zuzustellen. Reicht das vor dem Arbeitsgericht als Beweis?

Mittweida. Eigentlich war es die Frage, um die es ging, nicht kompliziert: landete die Kündigung eines Lehrers fristgerecht in dessen Briefkasten? Am Donnerstag wurden am Arbeitsgericht Chemnitz fast drei Stunden dazu verhandelt.

Wie sich vor Gericht herausstellte, schien sich das Freie Berufsschulzentrum Mittweida gut abgesichert zu haben: Um die Kündigung eines Lehrers fristgerecht zuzustellen, war der Schulleiter selbst am Mittwoch vor Ostern in den Dienstwagen gestiegen und zur Anschrift des Lehrers gefahren. Als Zeuge fuhr der Hausmeister der Schule mit. Im Auto nutzen die beiden Männer als Navigationssystem Google Maps, um zum Wohnhaus des Lehrers zu gelangen. Dort angekommen, klingelte der Schulleiter, um den Lehrer zu erreichen. Da niemand öffnete, warfen die beiden Männer den Din-A4-Umschlag nach etwa einer Viertelstunde in den Briefkasten des Lehrers - mit einem Vermerk auf dem Umschlag, wann das Schreiben eingeworfen worden war. Das dokumentierten sie mit einem Handyfoto.

Freund des Lehrers verstrickt sich in Widersprüche

Vor dem Arbeitsgericht Chemnitz waren der Schulleiter und der Hausmeister am Donnerstag als Zeugen geladen. Der Lehrer, in dessen Briefkasten das Schreiben gelandet war, hatte gegen die Kündigung zum Ende der Probezeit geklagt. Vor Gericht gab er an, dass das Schreiben erst am Dienstag nach Ostern bei ihm eingegangen sei, als er sich in Spanien befand. Er hatte einen Freund beauftragt, den Briefkasten zu leeren, die Post zu öffnen und darüber Protokoll zu führen, wann welcher Brief angekommen war. Auch dieser Freund sagte vor Gericht aus, verstrickte sich jedoch in Widersprüche, wann er den Briefkasten geleert haben wollte.

Schulleiter nutzt Google-Daten als Beweise vor Gericht

Vor Gericht konnte der Schulleiter nicht nur anhand des Fotos beweisen, dass der Brief zugestellt worden war. Sondern auch anhand des Google-Standortverlaufs, der anzeigte, dass er am 5. April zur Wohnadresse des Lehrers gefahren war und nach einer Viertelstunde wieder zurück nach Mittweida. Warum die Einrichtung den Brief nicht per Einschreiben verschickt hatte, wurde bei der Verhandlung nicht deutlich.

Nach gut drei Stunden fiel das Urteil des Gerichts: Die Klage des Lehrers wurde abgewiesen, er hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Der Richter und die beiden ehrenamtlichen Richter sahen es als erwiesen, dass die Kündigung fristgerecht eingegangen war.