Im Wald bei Mittweida Sprengsätze gezündet: Junger Mann vor Gericht

Auf Handyvideos hat ein Mittweidaer gefilmt, wie er selbst gebastelte Sprengsätze im Wald zündete. Vor Gericht gestand er die Taten.

Mittweida. Die Wucht seiner selbstgebauten Sprengsätze hat der junge Mittweidaer auf Handyvideos festgehalten. In einem Wald bei Mittweida hatte er sie gezündet. "Das wird wie Landmine hochgehen!", ruft jemand in einem Video, das vor Gericht gezeigt wurde. Es folgen eine Explosion und ein Knall. "Alter! Hier kam Pappe bis zu mir geflogen!" Begeistertes Lachen. Wegen strafbaren Umgangs und der Einfuhr von Sprengstoff musste sich der Mann deshalb am Dienstag vor dem Amtsgericht Döbeln verantworten.

Dass Experimente mit selbst gebauten Knallkörpern gefährlich werden können, machte ein LKA-Beamter deutlich, der im Prozess aussagt. Jedes Jahr erlebe er, dass sich junge Menschen "ihre Laufbahn versauen", weil nach Experimenten mit Böllern ein Finger fehle oder sogar eine Hand. Manche zahlten die Experimente gar mit dem Leben.

Verräterische Amazon-Bestellliste

Der Polizeibeamte arbeitet beim Landeskriminalamt in Dresden und erklärte, wie die Polizei dem jungen Mittweidaer auf die Spur kam: über ein spezielles Monitoring der großen Online-Versandhändler wie Amazon oder Ebay. Wenn dort jemand etwas bestellt, das zwar legal ist, womit aber potenzielle Straftaten begangen werden können, dann werden diese Informationen an die Polizei weitergegeben. Diese kann sich dann die Suchhistorie des Verdächtigen herausgeben lassen.

Und die erhärtete im Fall des jungen Mittweidaers den Verdacht: Er hatte am 26. Mai 2022 ein Kilogramm Salpeterkaliumnitrat bestellt sowie ein Kilogramm Schwefel. In seiner Bestellhistorie tauchten auch Hülsen für Sprengsätze auf.

Polizei sucht Mann bei dessen Ausbildungsstelle auf

Und so rückte die Polizei am 9. September 2022 bei ihm zur Wohnungsdurchsuchung an. Da der Mittweidaer nicht zu Hause war, suchten sie ihn bei seiner Ausbildungsstelle in Mittweida auf, schilderte eine Polizeibeamtin vor Gericht. Im Konferenzraum des Unternehmens erklärten sie dem jungen Mann, dass er im Verdacht stehe, illegal mit Sprengstoff hantiert zu haben. Der Mittweidaer sei kooperativ gewesen, erinnerte sich die Beamtin. Er habe sein Handy herausgegeben, auf dem die Polizei später die Videos fand. In seiner Wohnung habe er der Polizei die beiden Beutel mit den Chemikalien gezeigt. Dort fand sich auch eine weiterer 1-Kilogramm-Beutel mit Schwefel. Vor Gericht gestand der junge Mann, neun selbst gefertigte Sprengsätze gezündet und vier weitere gebaut zu haben.

Hantieren mit Sprengkörpern sollte Anerkennung bringen

Nach Erwachsenem-Strafrecht drohe für seine Taten eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, machte der Richter dem Angeklagten deutlich. Als der Mittweidaer die Taten beging, war er aber erst knapp volljährig. Eine Jugendgerichtshelferin schilderte die schwierigen familiären Verhältnisse, unter denen der Mittweidaer aufgewachsen war. Durch das Hantieren mit Sprengkörpern habe er Anerkennung bei anderen jungen Leuten gesucht.

Die Gerichtshelferin sieht ihn aber auf einem guten Weg, schilderte sie. Er habe seine Ausbildung abgeschlossen und arbeite weiter in dem Betrieb. Er organisiere sein Leben in einer eigenen Wohnung und er nehme Hilfe durch sozialpädagogische Gespräche an.

Verfahren unter Auflagen eingestellt

All das wertete das Gericht zugunsten des jungen Mannes. Das Verfahren wurde eingestellt unter der Auflage, dass er insgesamt zehn sozialpädagogische Gespräche wahrnehme.

