Mon Dieu! Mittweida hat, wonach Paris gerade sucht

Katja Leyendecker gehört zu den gut ein Dutzend Pionieren, die einen Sommer lang in Mittweida leben und die Stadt zusammen mit den Mittweidaern verändern wollen. Hier berichtet sie von ihren Eindrücken aus der Stadt.

Mittweida. Gerade weil ich kein Auto habe, und auch kein Auto will, gehe ich viel zu Fuß. Logisch, auch deswegen mag ich Kleinstädte so sehr: Die Weglängen sind kurz. Und wenn es genügend Versorgung nahebei gibt, kann ich gleich alles in einem kleinen Umkreis erledigen. Im Ort. Per pedes. Vielleicht auch mal mit dem Rad. Vielleicht, denn auf dem Rad bin ich schon fast zu schnell - ähem, außer auf den Steigungen, da gehts im Schneckentempo.

In Mittweida finde ich alles direkt vor der Haustür. Gute Nahversorgung, was bedeutet das denn nun? Na ja, dass Verschiedenes leicht erreichbar ist: Esswaren und Kurzwaren, aber auch das Immaterielle - Austausch, Begegnung, Bewegung, Beteiligung, Lernen und Einander-Zuhören. Mittweida, du hast so vieles schon, genau da bei dir, vor Ort! Wenn es noch nicht da sein sollte, dann schaffen wir es eben! Ich denke jetzt an die Vereine Müllerhof und Deckerberg, die mir beide dahingehend sehr ans Herz gewachsen sind. Ich spüre einen großen kreativen Geist in diesen Vereinen. Möglichkeiten des Erschaffens - von Mensch zu Menschen für Mensch - also so bin ich gerne dabei! Mittendrin dabei in Mittweida.

Eine 15-Minuten Stadt nennt es Paris - mon dieu, par excellence, großspurig. Und auch irgendwie genial. Ja, Paris macht sich wissentlich zur Kleinstadt. Und lässt es laut vertönen. Die Kleinstadt ist groß im Kommen, ist voll im Trend der Großstadt. Nicht im Schatten, sondern als Vorbild. Und nicht nur Paris, auch andere Städte machen sich auf den Weg zu den kurzen Wegen. So eine Stadt wie Mittweida ist ja längst schon da - macht es Paris vor. Die Ironie! Ich finde es einfach wunderbar! Lebensqualität pur und Mittweida lebt es schon. Andere urbane Konzepte berufen sich ja auch nur auf das Verkleinern von Strukturen und Vergrößern der Mitmenschlichkeit und Lebensqualität: citta slow, edible cities, tactical urbanism. Dies alles sind nur Ideen, um eine Großstadt in eine Kleinstadt zu verwandeln. Mittweida, mach was draus!

Beim Kaffeetrinken habe ich auch immer wieder nette Begegnungen, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Nun. Beim Zufußgehen geht das auch. Menschen lächeln sich an, nicken sich zu. Manchmal halten wir ein - wir bleiben stehen; es entsteht das eine oder andere Gespräch. Das ist doch echtes, wirkliches Leben! Das Eigentliche. Darum geht es doch. Geht, oder! Zufuß-Gehen macht es möglich.

Allerdings, als Fußgängerin durchquere ich zwingender Weise in Mittweida immer wieder Parkplätze, beim Lidl, auf dem Campus, an der Grundschule, Rochlitzer/Technikum, und, und, und. Endlos. Leider. Das Wegenetz ist oft dem Auto untergeordnet. Das geht ja gar nicht! Als Mobilitätssoziologin riete ich Mittweida einen Wegeplan aufzustellen, gerne auch inklusive Rad, auf jeden Fall kombiniert mit einer Parkraumbetrachtung. Qualitätssicherung von Oberflächenbelag bis Streckenführung. Schluss mit Einpferchung durch Geländer und anderem unzulänglichen Straßenmobiliar. So wird es noch besser.

Noch eine Chance. Es wird gerade viel von der Öffnung der Rochlitzer Straße geredet. Für mich ist es aber eine Schließung. Eine Erlaubnis bringt ja meistens das Verbot für etwas anderes mit sich. Es ist eben die Frage: Was wollen wir denn eigentlich? Für unsere Stadt, groß oder klein. Alt und jung. Welche Werte wollen wir fördern, und wovon wollen wir mehr sehen? Ich hätte da schon ein paar Ideen, eine alte Einkaufsstraße neu zu denken. Ein Herr Professor sagte mir neulich, es wäre eh schon alles versucht worden. Aber das glaube ich eben nicht. Da bin ich Teil einer neuen Generation, die neue Anforderungen stellt und neue, andere Möglichkeiten sieht.

Konjunktiv. Bliebe ich in Mittweida, würde ich mir kurz über lang ein richtig gutes Fahrrad zulegen, das die Steigungen mitmacht. Und längerfristig würde ich "schummeln" mit einem E-Bike. Und ein Klavier, aber das nur am Rande, denn im Müllerhof steht ja eins. Und ich würde mich für eine Auto-befreite Rochlitzer Straße starkmachen wollen. So wäre ich adäquat mobil, glücklich vernetzt und optimal seelisch getaktet.