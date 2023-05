Prezero Pyral verlässt Mittweida: Firma verlagert Produktion nach Freiberg

2011 hatte Pyral ein Grundstück im Gewerbegebiet gekauft. Seither gab es immer wieder Ärger: Beschwerden über üblen Geruch, Brände und Betriebsstilllegungen. Doch was wird nun aus dem großen Firmengelände?

Mittweida. Aluminium aus Abfällen recyceln, die in der Gelben Tonne gesammelt werden - die Firma Prezero Pyral hat sich auf ein thermisches Verfahren spezialisiert, mit dem das möglich ist. Die benötigten Abfälle wurden bislang in Mittweida angeliefert, gesammelt und sortiert, bevor sie am Firmenstandort in Freiberg verarbeitet wurden. Damit ist nun Schluss. Denn das Unternehmen verlässt Mittweida und zieht komplett nach Freiberg. Das bestätigte Unternehmenssprecher Boris Ziegler auf Nachfrage der "Freien Presse".

Firma in Mittweida nur noch Mieter

"Prezero Pyral verlässt den Standort in Mittweida, da der Mietvertrag in der Viersener Straße zum Jahresende ausläuft", so der Sprecher. Auf "Freie Presse"-Anfrage dazu ergänzt Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber, dass das Grundstück an der Viersener Straße sich nach wie vor in Besitz von Thomas Reißner befinde. Er hatte die Firma Pyral vor Jahren geführt und aufgebaut und das Grundstück in Mittweida 2012 gekauft. Später übernahmen seine Söhne den Betrieb. 2020 schloss sich Pyral mit Prezero zusammen. Prezero ist die Umweltsparte der Schwarz Gruppe aus Neckarsulm, zu der auch die Handelsunternehmen Kaufland und Lidl gehören. Offenbar wurde das Gelände samt Betriebshallen in Mittweida dann also vom Firmengründer an die heutigen Betreiber vermietet.

Nun will das Unternehmen sämtliche Aktivitäten in Freiberg bündeln. Das Aluminium in den Abfällen werde nach der Vorsortierung durch die sogenannte Pyrolyse aufbereitet.