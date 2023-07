Nach tödlichem Arbeitsunfall bei Prezero Pyral in Mittweida: Mitarbeiter wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Der Prozess erlaubte Einblicke in Arbeitsabläufe bei der Recyclingfirma Prezero Pyral. Dabei werden auch Mängel beim Arbeitsschutz deutlich.

Mittweida. Ein Mann wird bei der Arbeit in einem Recyclingbetrieb hinter zwei Müllballen eingequetscht. Seine Kollegen suchen an dem Sonntagabend nach ihm. Als sie ihn in der Halle hinter den Müllballen finden, ist der Mann tot.

Wer trägt die Schuld an dem Unfall im August vergangenen Jahres in einer Halle der Recyclingfirma Prezero Pyral im Industriegebiet in Mittweida? Diese Frage konnte beim Prozess am Dienstag am Amtsgericht Döbeln zwar nicht abschließend geklärt werden. Doch die Verhandlung erlaubte Einblicke in die Arbeitsverhältnisse bei der Recyclingfirma in Mittweida, die immer wieder in den Schlagzeilen war wegen Beschwerden über Geruchsbelästigungen, Bränden und Betriebsstilllegungen.

Angeklagt war am Amtsgericht Döbeln am Dienstag ein polnischer Mitarbeiter des Betriebes, der am Abend des 14. August 2022, einem Sonntag, zusammen mit dem 56-jährigen Deutschen in einer der Hallen arbeitete.

Wie bei Prezero Pyral in Mittweida gearbeitet wird

Lkw lieferten dort Müllballen an. Die etwa ein Kubikmeter großen Ballen werden von Drähten gehalten, schildert der Anwalt des Angeklagten die Arbeitsabläufe bei Prezero Pyral in Mittweida. Die Arbeit in der Halle ist laut und dreckig: Ein Mitarbeiter stapelt mit einem Niederflurfahrzeug immer zwei Ballen übereinander und schiebt sie zur Seite, um Platz zu machen für neue. Der zweite Mitarbeiter schneidet mit einem Bolzenschneider die Drähte auf. Dann werden die Ballen - immer zu zweien gestapelt - mit einem Gabelstapler in eine Nachbarhalle zu einem dritten Arbeiter gebracht und in eine Maschine gekippt, in der die einzelnen Wertstoffe voneinander getrennt werden.

Prezero-Pyral-Mitarbeiter konnten sich nicht verständigen

Der polnische Mitarbeiter, seit zwei Jahren im Betrieb, saß an jenem Abend auf dem Gabelstapler. Mit dem neuen Kollegen, einem Leiharbeiter, arbeitete er erst seit einigen Wochen zusammen, schildert er vor Gericht. Sein neuer Kollege war dafür zuständig, die Drähte aufzuschneiden. Als der Leiharbeiter nach einer Viertelstunde noch nicht aus einer Raucherpause wiedergekommen war, hatte sich der Angeklagte Sorgen gemacht und sich auf die Suche nach ihm begeben. Gefunden wurde der Mann schließlich eingequetscht zwischen Müllballen und Wand.

Warum befand sich der Mitarbeiter hinter Müllballen, wo er für den Fahrer eines beladenen Gabelstaplers nicht zu sehen war? "Für uns ist es unerklärbar, wie er hinter die Ballen gelangen konnte", sagt der Anwalt des Angeklagten vor Gericht. Den Mitarbeitern sei klar, wie gefährlich es dort sei. "Keiner begibt sich freiwillig in Lebensgefahr."

Denn hören können sich die Mitarbeiter in der Halle kaum, sie tragen Hörschutz gegen den Lärm von den Maschinen. Ob sie sich sehen konnten, ist ebenfalls fraglich. "Die Beleuchtung in der Halle war sehr düster, weil die Lampen mit Staub bedeckt waren", sagt ein Polizist aus, der an dem Abend zum Ort des Geschehens alarmiert worden war. "Der Boden war mit Müll bedeckt." Den Angeklagten habe er im Pausenraum getroffen. Dieser habe sehr aufgelöst versucht zu erklären, was passiert war - mithilfe einer Übersetzungsapp. Denn Deutsch spricht er nicht. Auch mit seinem neuen Kollegen hatte er sich kaum verständigen können, da dieser kein Polnisch oder Englisch sprach.

Landesdirektion stellte Mängel bei Arbeitsschutz bei Prezero Pyral in Mittweida fest

Dabei ist es Vorschrift, dass in so einem Fall ein weiterer Mitarbeiter vor Ort sein muss, um die Verständigung zu ermöglichen, erklärte eine für Arbeitsschutz zuständige Mitarbeiterin der Landesdirektion, die am Morgen nach dem Vorfall den Unfall bei Prezero Pyral untersuchte und am Dienstag ebenfalls im Prozess aussage. Sie habe bei Prezero Pyral weitere Mängel festgestellt: Vor Ort konnten ihr keine Betriebsanweisung und Gefährdungsbeurteilung vorgelegt werden. Dabei müssen diese vor Ort zugänglich sein, um vor Gefahren beim Arbeitsbetrieb zu warnen. Den Hinweis, dass ein beladener Gabelstapler nur rückwärts gefahren werden durfte, fand sich nur in der Betriebsanweisung - die es nur auf Deutsch gab. "Es ist davon auszugehen, dass der Mitarbeiter sie nicht verstehen konnte", so die Sachbearbeiterin im Prozess. Einen Helm und eine Warnweste trug der Leiharbeiter nicht, auch wenn dies in der Halle Pflicht ist.

Verfahren wird eingestellt - eine Strafe gibt es trotzdem

Nach einem Rechtsgespräch mit der Staatsanwältin und dem Verteidiger des Angeklagten gab die Richterin bekannt, dass das Verfahren unter Auflage eingestellt werde. "Ein erhebliches Verschulden liegt aufseiten des Arbeitgebers", so die Richterin. Trotzdem hätte der Angeklagte kontrollieren müssen, wo sich sein Kollege befindet. Deshalb erhält er die Auflage, 1200 Euro zu zahlen. Der Angeklagte war nach dem Unfall einen Monat lang krankgeschrieben und befindet sich weiter in psychotherapeutischer Behandlung.

Bei Kontrolle hält sich Prezero Pyral nicht an Maßnahmen

Prezero Pyral will noch in diesem Jahr seinen Standort in Mittweida aufgeben und komplett nach Freiberg ziehen, hatte ein Sprecher des Unternehmens der "Freien Presse" im Mai auf Nachfrage mitgeteilt. Sofort nach dem Unfall habe Prezero Pyral Maßnahmen ergriffen, schilderte der Anwalt am Dienstag: Gleich am Tag nach dem Unfall wurden die Mitarbeiter angewiesen, Müllballen nicht mehr zu stapeln. Dies gelte für beide Standorte: Freiberg und Mittweida. Bei einer unangekündigten Kontrolle durch die Landesdirektion im Juli im Mittweidaer Unternehmen wurde diese Regelung jedoch nicht eingehalten, erklärt die Sachbearbeiterin. Die Ballen seien wieder gestapelt worden - sodass man nicht sehen kann, ob sich jemand hinter den Ballen aufhält.