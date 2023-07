Prozess zu mutmaßlicher Gewalttat in Mittweida: Mann soll Verlobter mit Gabel in Bauch gestochen haben

Vor Gericht ging es um Verlobungsringe, eine Gabel als Waffe und eine Aussage, die im Prozess nicht verwendet werden durfte. Die Tat soll sich im November in Mittweida ereignet haben.

Mittweida. Hat ein Mann seiner Verlobten im Streit mit einer Gabel in den Bauch gestochen? Diese Frage beschäftigt derzeit die Richter am Amtsgericht in Döbeln. Wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein 29-Jähriger angeklagt worden.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte, der mittlerweile in Chemnitz wohnt, in der Nacht zum 19. November 2022 gegen 1.30 Uhr in seinem Lokal in Mittweida seiner Lebenspartnerin das Handy aus der Hand gerissen haben, um zu verhindern, dass sie mit der Polizei telefoniert. Er soll sie am Handgelenk durch das Lokal gezerrt haben und ihr mit einer Gabel in den Bauch gestochen haben. Davon zeugten laut Anklage kleine Stichwunden im Bauchbereich der Frau.

Anschließend habe er die Frau in sein Auto gezogen und sei gefahren, obwohl er seit Dezember 2021 nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Die hinteren Türen habe er mit der Kindersicherung verriegelt, hieß es in der Anklageschrift. Im Auto soll er ihr ins Gesicht geschlagen haben und ihr das Handy abgenommen haben, das sie zwischenzeitlich wieder hatte. In Reinsdorf im Landkreis Zwickau habe er schließlich angehalten und das Auto verlassen. Kurz vor 4 Uhr fanden Polizeibeamte die Frau dort im Auto, so die Staatsanwaltschaft.

Paar seit mehreren Jahren verlobt

Vor Gericht wollte sich der 29-Jährige nicht äußern. "Wenn jemand alles, was die Staatsanwältin geschildert hat, gesehen hat, dann stimme ich zu", sagte er lediglich. "Aber niemand hat etwas gesehen."

Seine Partnerin wurde vor Gericht als Zeugin vernommen. Seit fünf Jahren sind sie und der Angeklagte ein Paar, sagt sie aus. Die beiden haben drei Kinder. Vor zwei, drei Jahren habe er ihr einen Heiratsantrag gemacht. Seitdem ist das Paar verlobt. Einen Ring trugen sie vor Gericht beide nicht - wegen der Arbeit, wie sie angaben. Aber es gäbe Fotos von den Verlobungsringen. Zum Fall an sich wollte die 30-Jährige allerdings keine Angaben machen.

Polizistin: Frau hatte verweintes Gesicht

Deshalb konnten vor Gericht ihre Aussagen, die sie in der Tatnacht bei der Polizei gemacht hatte, nicht verwertet werden. Eine ebenfalls als Zeugin geladene Polizistin, die die Frau in der Tatnacht im Wagen gefunden hatte, konnte nur wenige Aussagen machen, die über die Angaben des mutmaßlichen Opfers damals hinausgingen. Sie sagte, dass die Frau ein sichtlich vom Weinen verquollenes Gesicht gehabt habe.

Richter Hahn erließ deshalb den Beschluss, zwei weitere Zeugen zu einem weiteren Verhandlungstermin zu laden und den Prozess erst dann fortzusetzen.

Alle Beiträge der Reihe True Crime in Mittweida - Diese Fälle landen vor Gericht