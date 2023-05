Rochlitzer Straße in Mittweida: Wie lange wird noch gebaut?

Mittweida.

Es wird gepflastert, was das Zeug hält. Stein für Stein legen die Bauarbeiter die neue Fahrbahn an. Die Rochlitzer Straße in Mittweida ist seit gefühlten Ewigkeiten eine Baustelle. Doch nun sind alle ausgeschachteten Gräben geschlossen, die neuen Pflanzen wurden gesetzt und es scheint, als ob der Bau mit dem Pflastern dem Ende entgegengeht. "Wenn beim Straßenbau schließlich an der Oberfläche gearbeitet wird, sieht man den Fortschritt dann immer deutlich. Dann kann man an einem Tag ordentlich Meter machen", sagt Sebastian Killisch, Bauamtschef im Rathaus in Mittweida.