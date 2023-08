Schaffen im Schlamm: Warum das Werkeln im Stadtgarten von Mittweida trotzdem Spaß macht

Besonders froh bin ich, dass ich heute meine ourdoor-tauglichen Sneaker und meine Regenjacke angezogen habe. Denn der Regen hat den Boden aufgeweicht und man sinkt gerne mal ein. Auf dem Grundstück gibt es ganz hinten in der Ecke ein überdachtes Zelt für Pausen. Hier wird das mitgebrachte Essen geteilt, es gibt auch Kaffee. Kurz bevor ich gehen will, fängt es wieder ein bisschen stärker an zu regnen.

Fazit: Auch Ungeübte können im Stadtgarten mit anpacken

Mir gefällt, dass ich auch einen kleinen Teil zu dem Garten beitragen kann, obwohl ich im Grunde genommen nicht so viel Erfahrung habe. Außerdem kommt man mit unterschiedlichsten Leuten, die in der Stadt leben, ins Gespräch: vom Jugendclubmitarbeiter über Studenten bis zum Mitarbeiter bei der Stadt. Es gibt zwar einen Plan für die Arbeiten im Garten, aber bei der Umsetzung wird noch mal ausgelotet, ob das wirklich so passt. Ich merke: Die Menschen, die hier mit anpacken, sind flexibel. Jeder kann seine Ideen mit einbringen, ob es die Planung oder die Einrichtung ist oder Gedanken dazu, was später im Garten stattfinden soll. Und es wird nicht nur handwerklich geholfen: Eine Frau bringt Petersilie zum Einpflanzen vorbei, als ich gerade gehe.

Stadtgarten-Bau in Mittweida: Was ist am Freitag passiert?