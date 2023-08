Tipps für die Sommerferien und zur Weiterbildung: Mittweidaer schaffen Online-Plattform

Oft wird nur beklagt, dass was fehlt. Eine Gruppe Mittweidaer hat sich selbst daran gemacht, eine Idee in die Tat umzusetzen. Sie haben eine Plattform geschaffen, die nicht nur für die Sommerferien Inspiration bietet.

Mittweida. Lasse sucht Leute, um zusammen Mountainbike zu fahren, Julita bietet Kurse zu wertschätzender Sprache an und Jonathan und Egon laden zum 3D-Druck ein. Das sind nur einige der Anzeigen, die Menschen aus Mittweida und der Region auf der digitalen Plattform "Lernortverbund" eingestellt haben.

Erschaffen wurde die Website von Julita Decke, Daniela Jacob und Jens Ossada, die ehrenamtliche Mitarbeiter im Müllerhof in Mittweida sind. "Wir haben festgestellt, dass das immer wieder ein Thema für uns war", erklärt Daniela Jacob: Wie kann man eine Plattform schaffen, auf der Menschen in der Region Angebote zum lebenslangen Lernen finden können? "Es geht auch darum, Basiskompetenzen zu erlangen, die die Schule allein nicht vermitteln kann", so Daniela Jacob. Egal ob jung oder alt: Jeder, der Lust hat, etwas Neues zu lernen, soll die Möglichkeit dazu erhalten, vom Wissen und den Erfahrungen anderer zu profitieren oder diese selber weitergeben zu können.

Freizeit-Angebote in und um Mittweida auf Website gebündelt

Seit 2019 gibt es die Website lernortverbund.de. Dort gibt es einen Veranstaltungskalender: Termine für Yoga, Ein-Elterntreff oder Keramikkurse stehen dort für August drin, neben vielen anderen Angeboten.

Zudem sind auf einer Karte verschiedene Orte in der Region markiert, die sich besonders als "Lernorte" eignen. In Mittweida eingetragen sind der Verein Deckerberg und der Müllerhof, die Karte reicht aber weiter bis nach Grimma, Chemnitz, Oederan oder Döbeln. "Aktuell beteiligen sich 32 Institutionen und Initiativen", so Jens Ossada.

Als drittes Element gibt es auf der Seite den Markt der Kompetenzen: Wer jemanden mit einer bestimmten Kompetenz sucht, kann dort inserieren, wer ein bestimmtes Wissen anbietet, kann das ebenfalls einstellen. Neben dem Nähtreff im Nähstübchen in Müllerhof finden sich hier Angebote zum Erlernen von ökologischem Gartenbau in Kriebstein, Drachenbau oder Holzbearbeitung. Man kann aber auch einen Sportraum oder einen Garten mieten. Gesucht werden derzeit ein Grafikdesigner oder eben Mountainbiker.

Inserate sind kostenlos

Das Besondere, erklärt Jens Ossada: "Wir stellen nur die Plattform". Menschen oder Initiativen können dort selbst Veranstaltungen oder Angebote einpflegen. Kosten entstehen dabei nicht, sie müssen sich lediglich per E-Mail anmelden.