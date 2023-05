Verfolgungsjagd in Mittweida: Mann flieht auf getunter Simson vor Polizei

Mittweida.

Der Mittweidaer ist Kfz-Mechatroniker und hätte es besser wissen müssen: Am 5. Februar 2022 stand er mit seiner getunten Simson S 51 an der Ampel an der Hainichener Straße in Mittweida. Als er bemerkte, dass sich von hinten eine Polizeistreife näherte, zog er rechts an den wartenden Autos vorbei und bog dann auch rechts ab. Auf dem Steinweg versuchte er mit offenbar halsbrecherischer Geschwindigkeit der Polizeikontrolle zu entkommen, machte dabei schwankende Ausgleichsbewegungen. Am Ende des Steinwegs fuhr er über die Fahrbahn und anschließend auf dem Gehweg weiter. Das Polizeifahrzeug fuhr dabei neben ihm auf der Straße. Offenbar touchierte der - ebenfalls getunte - Lenker der Simson das Polizeifahrzeug, bevor der Mopedfahrer schließlich zum Stehen kann. Am Polizeiauto entstanden gut 1500 Euro Schaden.