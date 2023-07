Wenn die Rochlitzer Straße in Mittweida zur Freiluft-Bar wird

Der erste Aperitif-Abend auf der Rochlitzer Straße in Mittweida kam so gut an, das die Veranstaltung nun jeden Monat stattfinden wird. Diesen Donnerstag ist es wieder so weit. Getränke und Snacks kommen ganz aus der Nähe.

Mittweida. Manchmal braucht es gar nicht viel Schnickschnack, um eine kleine Straßen-Party zu feiern. Es reicht jemand, der die Initiative ergreift, einlädt, und für einen Grundstock an Getränken sorgt. Dass das funktioniert, haben die Pioniere vom Summer of Pioniers in Mittweida bewiesen. Das kam so gut an, dass das Event wiederholt werden soll.

Gut 50 Besucher beim ersten Aperitif-Abend auf der Rochlitzer Straße

So viel Leben wie sonst selten herrschte beim ersten Aperitif-Abend am 6. Juli auf der Rochlitzer Straße. Menschen standen mit Cocktails in der Abendsonne zwischen dem Projektbüro des Summer of Pioneers in der Rochlitzer Straße 33 und dem künftigen Stadtlabor, das gegenüber in der Hausnummer 44 entsteht. "Locker und ausgelassen war die Stimmung", erzählen Christina Quast und Katrin Tominski vom Summer of Pioneers. "Ganz verschiedene Generationen sind miteinander ins Gespräch gekommen." Im Laufe des Abends waren etwa 50 Gäste da, schätzen sie.

Da der Abend so gut ankam, soll er künftig jeden ersten Donnerstag im Monat stattfinden. Und jedes Mal soll es etwa Neues geben.

Getränke und Snacks aus umliegenden Geschäften

Diesen Donnerstag wird neu Bier aus der Region auf der Getränke-Karte stehen, verrät Christina Quast. Bier und Cocktails kommen vom Karlo-Regionalladen, der Wein vom Spirituosengeschäft Goldtröpfchen, Käsehäppchen vom Käsefachgeschäft Voigt an der Rochlitzer Straße. Beim Aperitif-Abend am 9. September könnte es als Highlight Apfelcidre geben, so die Pionierin.

Die Verköstigung erfolge gegen Spende. Auf der Karte stehe am Abend nicht nur, woher die Produkte stammen, sondern auch eine Spendenempfehlung.

Interessierte können sich an dem Abend auch über das Stadtgarten-Projekt informieren, mit dem am Freitag und Samstag die Brache wenige Grundstücke weiter an der Rochlitzer Straße gegrünt werden soll.

