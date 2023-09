Workshop in Mittweida: Wertschätzung statt Mobbing

Schüler lernen gutes Miteinander

Mittweida.

Ein neuer Kurs des "Mega-Trainings" wird in den Herbstferien vom 4. bis 6. Oktober im Eltern-Kind-Zentrum Mittweida durchgeführt. Damit bietet das Diakonische Werk Rochlitz einen Schüler-Workshop für ein gutes Miteinander und gegen Mobbing an. Der dreitägige Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren, die mit anderen gut auskommen wollen, sich jedoch schlecht behandelt fühlen oder von Mobbing betroffen sind. Der Workshop findet jeweils von 9.30 bis 14.30 Uhr statt und ist auf acht Teilnehmer begrenzt. Der Unkostenbeitrag liegt bei 8 Euro. (fp)