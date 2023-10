Zu Besuch im Schneemannland: Selber basteln zum Tag des Handwerks – so wird’s gemacht

Am Sonntag ist Tag des traditionellen Handwerks, auch im Schneemannland in Riechberg. Was erwartet die Besucher und wie baut man eigentlich so einen Schneemann? Wir haben das vor Ort schon mal ausprobiert.

Die lustigen Schneemänner der Drechslerei Wagner stehen nicht nur in Sachsen in vielen Wohnungen. Längst ist aus dem Hobby von Volkmar Wagner ein Handwerksbetrieb gewachsen, der mittlerweile 28 Mitarbeiter zählt und als Schneemannland bekannt ist. Die Figuren aus den Werkstätten an der Pappelallee sind auch nicht nur für die Weihnachtszeit...