Zuhören nur mit Helm erlaubt: Swing und Brass erklingen im Bergwerk in Schönborn-Dreiwerden

Das Konzerterlebnis unter Tage ist traditionell der Abschluss der Saison im Besucherbergwerk. Hier kann bald der 100.000 Gast begrüßt werden.

An besonderem Ort haben am Samstag 123 Zuhörer dem Ottendorfer Brass- und Swingorchester gelauscht. Sie waren zu zwei Konzerten in den „Alte Hoffnung Erbstolln“ in Schönborn-Dreiwerden eingefahren. Mit dem Boot ging es zur einstigen Turbinenkaverne. Neben Gästen aus der Region nahmen Zuhörer aus Leipzig, Dresden und Oberwiesenthal teil,...