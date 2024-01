19-Jährige bei Unfall in Rochlitz leicht verletzt

Ein Lkw ist mit dem Renault der Frau zusammengestoßen.

Rochlitz.

Leichte Verletzungen erlitten hat eine 19-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Rochlitz. Der Unfall ist am Donnerstag, 18. Januar, geschehen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Gegen 6.30 Uhr kam an dem Tag ein 50-jähriger Mann mit einem Lastwagen der Marke Mercedes auf der Mittweidaer Straße, der Staatsstraße 250, aus Richtung Rochlitz. Er fuhr mit seinem Lkw in Richtung Mittweida. Die 19-Jährige war auf der Straße in derselben Richtung unterwegs. Sie fuhr einen Pkw Renault. Als der Lkw-Fahrer von der rechten in die linke Fahrspur wechselte, kollidierte der Mercedes mit dem dort fahrenden Renault. Bei dem Anprall zog sich die Frau die Verletzungen zu. So schilderten die Beamten den Hergang. Der Schaden: etwa 6500 Euro. (lk)