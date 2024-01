26-Jährige fährt in Hartha in den Graben

Die Citroën-Fahrerin ist mit ihrem Auto von der Bundesstraße 176 abgekommen.

Hartha.

Eine 26-jährige Autofahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Montag, 15. Januar, in Hartha leichte Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Der Unfall ist gegen 23.15 Uhr im Harthaer Ortsteil Gersdorf geschehen. Die 26-jährige Frau war zu dieser Zeit mit ihrem Auto der Marke Citroën auf der Bundesstraße 176 unterwegs. Sie kam dann plötzlich mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr in den angrenzenden Seitengraben. Dort blieb das Auto schließlich stehen. Dabei hatte die Fahrerin nach dem jetzigen Kenntnisstand, so die Polizei, die leichten Verletzungen davongetragen. So schilderten die Beamten den Hergang des Unfalls. An dem Auto war ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. (lk)