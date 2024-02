Ein 57-Jähriger kracht mit seinem Ford in Hartha gegen einen Baum

Starker Wind drängt das Auto von der Straße.

Hartha.

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 57-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am Montag, 5. Januar, in Hartha. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße 175 geschehen. Der 57-Jährige kam mit seinem Ford aus Richtung Hartha. Er fuhr mit dem Wagen in Richtung Döbeln. Nahe des Abzweigs Nauhain verlor jedoch der Fahrer bei starkem Wind die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Schließlich krachte der Ford gegen einen Baum. Der Fahrer trug durch die Wucht des Aufpralls die Verletzungen davon. So schilderten die Beamten nach den ersten Erkenntnissen den Hergang des Unfalls. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 8000 Euro. (lk)