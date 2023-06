Abschied mit Traktorengeräusch: Letzte Landwirt-Azubis verlassen Rochlitz

Das Bild hat in Rochlitz Tradition. Jeder Jahrgang der angehenden Landwirte fährt am allerletzten Schultag mit Traktoren am Standort des Beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida vor. Doch am Montag war es ein Abschied größerer Tragweite. Am Steuer der Schlepper saßen die vorerst letzten Landwirte, die in Rochlitz die Schulbank gedrückt haben -...