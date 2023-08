Aktionstag in Rochlitz: Digitalangebot der „Freie Presse“ wird vorgestellt

Rochlitz.

Das Digitalangebot der „Freien Presse“ wird immer beliebter, und Kunden interessieren sich immer häufiger für den Online-Auftritt der Zeitung. Wer Fragen zur Nutzung hat, erhält am 8. August von 9 bis 14 Uhr Antworten in den Räumen der Lokalredaktion der „Freien Presse“ am Markt 10 in Rochlitz. Interessenten können ihr Smartphone, ihren Laptop oder ihr Tablet mitbringen und sich den Zugang zur digitalen „Freie Presse“-Welt einrichten lassen. Auch können sie vor Ort Mustergeräte testen. Nicht zuletzt erhalten Interessierte die Möglichkeit, das E-Paper der „Freien Presse“ kennenzulernen. Es wird um Anmeldung unter Telefon 03731 3760 oder per Mail an gsfreiberg@freiepresse.de gebeten. Auch der spontane Besuch ist möglich. (fmu)