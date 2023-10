Auto kracht in Seelitz gegen einen Baum

Der 20-jährige Fahrer hatte im Ortsteil Steudten die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Seelitz.

Von der Straße abgekommen und mit Baum kollidiert ist ein 20-Jähriger mit seinem Wagen am Donnerstag, 19. Oktober in Seelitz. Der Unfall passierte gegen 23 Uhr im Ortsteil Steudten. Der 20-Jährige kam auf der Bundesstraße 107 aus Richtung Rochlitz. Er war in Richtung Wiederau unterwegs. Dabei kam sein BMW nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug drehte sich und kollidierte mit einem Baum. So schilderten die Beamten den Hergang des Unfalls. Der Schaden am Auto: etwa 5000 Euro. Der 20-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, so die Polizei. Er musste jedoch zur Blutentnahme. Ein Atemalkoholtest hatte 0,38 Promille ergeben. Der Führerschein wurde sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgte. (lk)